Nikkei : 4ème repli, -0,44%, préserve les 60.000

Le Nikkei aligne une 4ème baisse consécutive et rajoute -0,44% aux -1% de la veille et en termine à 60.550 après avoir inscrit un plus bas à 60.256.

La bourse de Tokyo revient sur ses niveaux du 27 avril (précédent sommet historique) et n'affiche plus que 20,3% de gain annuel contre 26% mercredi dernier.

Le Nikkei devrait prochainement revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.