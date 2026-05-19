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Nikkei : 4ème repli, -0,44%, préserve les 60.000
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 10:02

Le Nikkei aligne une 4ème baisse consécutive et rajoute -0,44% aux -1% de la veille et en termine à 60.550 après avoir inscrit un plus bas à 60.256.

La bourse de Tokyo revient sur ses niveaux du 27 avril (précédent sommet historique) et n'affiche plus que 20,3% de gain annuel contre 26% mercredi dernier.

Le Nikkei devrait prochainement revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.

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