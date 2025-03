Nikkei : -4%, retrace le plancher du 11 septembre 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 10:58









(CercleFinance.com) - La 'guerre des tarifs' (qui débutera dans 48H) fait soudain flancher les places asiatiques : le Nikkei dévisse de -4% (35.617) et plonge sous 36.600 (plancher annuel du 11 mars) puis 35.620 (un plancher majeur qui remonte à mi-septembre 2024, avec un plus bas intraday de 35.541): cela pourrait déboucher sur le retracement de 33.750, l'ex-sommet des 16 juin, 3 juillet, 24 novembre puis 27 décembre 2023, puis du plancher des 32.000 testé début août 2024.





