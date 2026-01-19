 Aller au contenu principal
Nikkei : 3ème séance de repli (-0,65%) mais tendance 'bull' intacte
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 09:25

Le Nikkei entame la semaine sur une troisième séance de consolidation (-0,65% à 53.583): l'indice a testé les 53.100 au plus bas mais la tendance haussière n'est pas invalidée : elle le serait en cas de pullback en dessous du "gap" des 51.987 du 12 janvier.
Les acheteurs gardent la main, le prochain objectif à la hausse se situe vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

