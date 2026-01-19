Nikkei : 3ème séance de repli (-0,65%) mais tendance 'bull' intacte
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 09:25
Les acheteurs gardent la main, le prochain objectif à la hausse se situe vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
A lire aussi
-
Le taux de natalité en Chine est tombé l'an dernier à son niveau le plus bas depuis le début de cette statistique en 1949, et ce malgré les efforts des autorités pour enrayer le déclin, selon des chiffres publiés lundi par le Bureau national des statistiques (BNS). ... Lire la suite
-
SNCF Voyageurs a annoncé lundi dans un communiqué la commande à Alstom de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires, pour un montant d'environ 600 millions d'euros, destinés notamment à "développer son offre" entre la France et la Belgique. Il s'agit de la ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en nette baisse lundi, accusant le coup après les menaces de droits de douane de Donald Trump contre plusieurs pays européens qui s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,23% à 8.157,31 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer