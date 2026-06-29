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Nikkei : 2ème séance sans relief, stagne sous les 69.500
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 08:55

Entame de semaine et avant dernière séance du mois sans grand relief ( 0,15% à 69.468) alors qu'une nouvelle trêve est conclue entre l'Iran et les US, après une série d'incident depuis jeudi dernier (reprise des négociations au Qatar, à Doha ce mardi).

Le Nikkei affiche un gain annuel de 37,4% en 26 semaines et reste au contact de la résistance oblique moyen terme des 70.000 : au-delà des 72.360 testé par 2 fois les 22 et 25 juin, "sky is the limit" !

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