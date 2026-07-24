Nikkei : -2,7% vers 64.600 mais score hebdo positif de 0,8%

Le Nikkei plie (-2,73%) mais ne rompt pas : il semble même insubmersible puisque le score hebdo est positif de 0,8% malgré un baril qui explose de 14% sur la semaine vers 99 USD et malgré des tensions avec la Chine ces dernières 24H liées à des exercices militaires orchestrés par Pékin à la limite des eaux territoriales nippones (îles situées au sud de l'archipel).

La tendance -sous 66 400- reste cependant à la consolidation et le prochain objectif à la baisse reste le retracement du plancher des 59 300 de fin avril.