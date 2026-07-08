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Nikkei : -2,1% plombé par l'effet pétrole et des taux au zénith
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 10:08

Le Nikkei a de nouveau décroché de -2,1% (vers 66 820, il termine au "plus bas du jour"), non plus dans le sillage de l'indice KOSPI mais également celui du pétrole, remonté à 76 USD le baril pour le "Brent".

Le Nikkei enfonce résolument le support court terme des 68 700 puis les 68 400 (ex zénith du 3 juin) : le prochain objectif devient clairement le comblement du "gap" des 64 400 du 11 juin.

Pétrole et parapétrolier
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