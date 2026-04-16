Nikkei : 11ème séance de hausse, s'envole de 2,44% à 59.518
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 11:02
Les investisseurs ignorent totalement les taux longs qui restent ancrés au-dessus des 2,4% (contre moins de 2,1% lors du précédent test des 59.000), l'impact réel de la guerre à moyen terme (inflation, disruption déjà actée des chaines d'approvisionnement).
Le risque de double top sous 59.300 et 59.600 est réel, mais comment écarter le scénario d'un teste des 60.000 ?
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