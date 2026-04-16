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Nikkei : 11ème séance de hausse, s'envole de 2,44% à 59.518
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 11:02

Le Nikkei pulvérise son précédent record absolu par une marge de 1,5% : l'indice aligne une 11ème séance de hausse et s'envole de 2,44% à 59.518, ce qui porte à 18,5% ses gains annuels.
Les investisseurs ignorent totalement les taux longs qui restent ancrés au-dessus des 2,4% (contre moins de 2,1% lors du précédent test des 59.000), l'impact réel de la guerre à moyen terme (inflation, disruption déjà actée des chaines d'approvisionnement).
Le risque de double top sous 59.300 et 59.600 est réel, mais comment écarter le scénario d'un teste des 60.000 ?

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