Nikkei : +1,9%, efface la résistance des 34.610

(CercleFinance.com) - Le Nikkei grimpe de +1,9% vers 34.868 (et 35.142 en séance) et efface la résistance des 34.610 du 10/4, suite aux propos apaisants de Trump qui envisage un accord commercial avec la Chine avec des 'tarifs' considérablement réduits (mais de combien... et quel sera le sort réservé au Japon?).

Le Nikkei semble bien parti pour s'en aller combler le 'gap' des 35.426 du 2 avril.

En cas de rechute sous 33.920, le Nikkei pourrait aller s'appuyer sur 30.500 (ex-zénith du 16 février et 15 septembre 2021).





