Nikkei : -1,8% vers 52.885., referme le 'gap' des 52.848Pts
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 09:14
Le Nikkei efface la quasi totalité du terrain repris ( 2%) jeudi et vendredi et referme le "gap" des 52.848Pts (ce qui réduit son gain annuel à 5%).
Le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 51.887 du 11 janvier puis celui des 50.534 du 2 janvier.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
