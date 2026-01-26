 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : -1,8% vers 52.885., referme le 'gap' des 52.848Pts
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 09:14

La brusque remontée du Yen vers 154/$ (contre 158,9 vendredi à l'ouverture) plombe les valeurs exportatrices et le Nikkei décroche de -1,8% vers 52.885.
Le Nikkei efface la quasi totalité du terrain repris ( 2%) jeudi et vendredi et referme le "gap" des 52.848Pts (ce qui réduit son gain annuel à 5%).
Le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 51.887 du 11 janvier puis celui des 50.534 du 2 janvier.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank