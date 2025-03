Nikkei: -1,8% à 37120, comble le 'gap' des 37154, -2% hebdo information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Le Nikkei décroche de -1,8% (37.120) et replonge sous l'ex-support des 37.800 : la semaine écoulée s'achève sur une perte de près de -2%.

Le Nikkei s'et même enfoncé en séance de -2,5%, jusque sur 36.865, comblant le 'gap' des 37.154 du 14 mars et tutoyant l'ex-support des 36.790 des 11 et 13 mars dernier.

Gare à la cassure des 36.600 puis des 36.200 (plancher qui remonte à mi-septembre 2024), cela pourrait déboucher sur le retracement du plancher des 32.000 testé début août 2024.





