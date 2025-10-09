Nikkei : +1,77% et 4ème record en 5 séances à 48.580
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 10:01
L'objectif des 50.000 reste à portée de main avec la nouvelle 1ere Ministre Sanae Takaichi opposée à une hausse des taux au Japon.
