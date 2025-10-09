 Aller au contenu principal
Nikkei : +1,77% et 4ème record en 5 séances à 48.580
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 10:01

C'est reparti de plus belle pour le Nikkei (+1,77%) qui inscrit un 4ème record en 5 séances à 48.580 : voilà le marché japonais en hausse de +21,50% depuis le 1er janvier (gain intégralement réalisé depuis le 7 juillet dernier),
L'objectif des 50.000 reste à portée de main avec la nouvelle 1ere Ministre Sanae Takaichi opposée à une hausse des taux au Japon.

