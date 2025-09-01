Nikkei : -1,3% vers 42.150, perd jusqu'à -2% en séance. information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 08:44









(Zonebourse.com) - Mauvaise en entame de mois de septembre pour le Nikkei qui chute -1,3% vers 42.150, et perd jusqu'à -2% en séance vers 41.835 (ex-zénith du 24 juillet).

Le nikkei enfonce en tout état de cause le support court terme des 42.300, referme le 'gap' des 42.034 et semble bien parti pour s'en aller tester le support oblique moyen terme des 40.600Pts.





