Nikkei : -1,3% vers 42.150, perd jusqu'à -2% en séance.
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 08:44
Le nikkei enfonce en tout état de cause le support court terme des 42.300, referme le 'gap' des 42.034 et semble bien parti pour s'en aller tester le support oblique moyen terme des 40.600Pts.
