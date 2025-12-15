 Aller au contenu principal
Nikkei : -1,29% à 50.208, 4ème semaine de stagnation
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 09:58

Le Nikkei efface pratiquement la totalité de ses gains de vendredi avec un repli -1,29% après un rebond de 1,37% : l'indice retombe vers 50.208 après avoir testé au plus bas 49.960.
L'indice qui reste enfermé au sein du corridor 48.500/51.000 depuis 4 semaines (14/11), perd l'occasion d'effectuer le retracement du zénith historique des 52.411Pts du 31 octobre dernier.

