Nikkei : -1,29% à 50.208, 4ème semaine de stagnation
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 09:58
L'indice qui reste enfermé au sein du corridor 48.500/51.000 depuis 4 semaines (14/11), perd l'occasion d'effectuer le retracement du zénith historique des 52.411Pts du 31 octobre dernier.
