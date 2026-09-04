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Nikkei : 1,25% dans le sillage de la baisse des taux et de Softbank
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 09:58
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Le Nikkei ( 1,25% à 65 020 pts) met fin à une série de 4 baisses consécutives et réduit sa perte hebdomadaire à -2% : la hausse s'explique par un facteur "macro" qui est le rebond de 1,8% du Yen sur fond de détente des taux (le "10 ans" passe de 3,02% à 2,904% en 48H) puis un facteur "micro" qui est la flambée de Softbank de 10,3% et qui a véritablement servi de locomotive à la bourse de Tokyo.

Le Nikkei rebondit également après avoir effectué mercredi le comblement du "gap" des 64 240 du 4 août : un rebond jusque vers 65.576 ("gap" baissier du 1er septembre) est possible mais tant que l'indice évoluera sous 66.500, le mouvement de correction moyen terme n'est pas invalidé et devrait se solder par le test du support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).

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