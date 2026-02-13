 Aller au contenu principal
Nikkei : -1,2% mais bilan hebdo de 5%
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:57

Le Nikkei consolide de -1,2% vers 56.942 après avoir établi la veille un nouveau record absolu à 58.015 (dès les premiers échanges) mais en termine sur un gain hebdo de 5%.

Le Yen ralentit sa progression face au Dollar (-0,45% ce matin) et semble hésiter à franchir ses sommets des 27 et 28 janvier dernier (152,5§$)... mais même si la tâche des exportatrices se complique, Nikkei n'est pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 57.330, : la dernière oscillation entre 52.650 et 54.750 validait un objectif de 56.850 qui fut largement dépassé dès ce mardi.
Passé les 57.000, l'objectif devient "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 restent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars)

