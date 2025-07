Nikkei : +1,02% vers 41.070, support oblique à 40.300 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:44









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +1,02% vers 41.070 après 4 séances de consolidation.

Ce rebond n'écarte pas le scénario d'un 'sommet en tour' et le Nikkei devrait revenir tester l'ex-résistance des 40.500 puis le support oblique des 40.300.





