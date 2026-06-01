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Nikkei : 0,9% et nouveau doublé record, 10% en 5 séances, 33% annuel
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 10:43

Vers l'infini, et au-delà !

Le nikkei entame le mois de juin sur une note euphorique ( 0,91% et jusqu'à 1,25% en séance) avec une nouveau doublé record, intraday/clôture, à respectivement 67.231 et 66.934.

Le gain annuel atteint 33%, dont un tiers engrangé au cours des 5 dernières séances : la hausse devient parabolique, le "FOMO" inexorable.

Le moteur de la hausse reste invariablement l'enthousiasme suscité par les actions du secteur de l'IA et des révisions à la hausse stratosphériques d'objectifs bénéficiaires.

Mais surtout, le Nikkei affiche 14% par rapport à son précédent record d'avant guerre, alors que tous les fondamentaux de l'économie japonaise sont profondément et durablement dégradés... mais rien d'autre ne compte que le "miracle économique" de l'AI.

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