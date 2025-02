Nikkei : -0,7%, bascule dans le rouge sur la semaine (-0,6%) information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 10:49









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reperd les 0,7% gagnés la veille et finit la semaine sur un léger repli global de -0,6%, à 38.7876, à l'issue d'une séance peu volatiles où la bourse de Tokyo aura varié entre 39.009 et 38.760 (le Nikkei n'aura passé que quelques brefs instants au-dessus de l'ex-support des 39.000Pts).

Si le tendance baissière s'impose en février (comme en janvier où le Nikkei a largement sous-performé Wall Street et les places européennes), l'objectif suivant se situe vers 37.800, support des 2 et 26 octobre puis 28 novembre dernier.







