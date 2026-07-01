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Nikkei : 0,6% à 70.475Pts, repasse la barre des 40% annuels.
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 10:42

Le 3ème trimestre démarre bien à Tokyo, par un gain de 0,6% à 70.475 : le Nikkei maintient la cadence après un second trimestre incandescent qui s'est soldé par 35% de gain.

En clôturant au contact des 70.500, le Nikkei affiche un gain annuel de 40% très exactement, soit une pente annuelle de 80% qui n'a jamais été observée depuis la fin des années 80.

La baisse du Yen (sous 162,5 face au $ et 185 face à l'Euro) qui dope la compétitivité des entreprises nipponnes pourrait cependant finir par poser un problème... systémique.

Mais si le Nikkei poursuit sa hausse au-delà des 72.360 testé par 2 fois les 22 et 25 juin, "sky is the limit" !

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