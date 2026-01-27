 Aller au contenu principal
Nikkei : 0,5% à 53.333, 'gap' des 53.603 reste béant
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 10:00

Après avoir refermé la veille le "gap" des 52.848Pts le Nikkei rebondit de 0,5% à 53.333 et en termine au "plus haut du jour" : cela ne suffit pas pour combler le "gap" baissier ouvert lundi sous 53.603Ps.
L'ébauche de double-top sous 54.340/54.000 constitue toujours un risque de correction et le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 51.887 du 11 janvier puis celui des 50.534 du 2 janvier.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

