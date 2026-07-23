Nikkei : 0,45% à 66.420, malgré baril à 98 USD

Alors que le Nikkei avait été victime d'un violent contrepied baissier sous 67 600 la veille, suite à l'envolée du pétrole vers 94 USD/baril, il reprend 0,45% alors que ce même baril explose vers 98 USD.

Même vent contraire, réaction totalement différente : le Nikkei repasse au-dessus des 66 400, égalant son niveau du 17 juillet, quand le pétrole évoluait 10% plus bas !

La tendance demeure cependant à la consolidation et le prochain objectif à la baisse reste le retracement du plancher des 59 300 de fin avril.