 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : 0,45% à 66.420, malgré baril à 98 USD
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 10:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Alors que le Nikkei avait été victime d'un violent contrepied baissier sous 67 600 la veille, suite à l'envolée du pétrole vers 94 USD/baril, il reprend 0,45% alors que ce même baril explose vers 98 USD.

Même vent contraire, réaction totalement différente : le Nikkei repasse au-dessus des 66 400, égalant son niveau du 17 juillet, quand le pétrole évoluait 10% plus bas !

La tendance demeure cependant à la consolidation et le prochain objectif à la baisse reste le retracement du plancher des 59 300 de fin avril.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank