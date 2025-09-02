Nikkei : +0,3%, refranchit 42.300Pts de façon laborieuse information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 10:23









(Zonebourse.com) - Après 2 séances de net repli, le Nikkei grappille +0,3% et refranchit 42.300Pts (plancher d'ouverture du 28 août) mais laisse béant le 'gap' de rupture ouvert vendredi sous 43.610

L'indice phare risque de poursuivre sa consolidation en direction du 'gap' des 41.164 du 7 août : un retracement des récents sommets qui semblait encore possible le 28 août devient très improbable.





