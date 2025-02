Nikkei : -0,27% vers 39.165, soit 3 séances pour rien information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Troisième séance sans grand relief (-0,27%) et qui efface les gains des 2 précédentes (l'indice en termine vers 39.165, contre 39.150 vendredi dernier), à l'issue d'une séance peu volatile (39.000/39.300).



En refranchissant jeudi dernier le seuil des 39.000, le Nikkei s'était ouvert la route des 39.600, une résistance testée les 15/17 décembre et 30 janvier, mais la stagnation actuelle (3 séances pour rien) semble démontrer que le retour vers 40.000Pts pourrait prendre pas mal de temps.





