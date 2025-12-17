 Aller au contenu principal
Nikkei : 0,26% à 49.512, la situation n'évolue pas
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 09:30

Le Nikkei rebondit marginalement ( 0,26% à 49.512) en cette veille de 4ème hausse de taux par la BoJ (volatilité intraday réduite à moins de 1%).
L'indice ne ressort donc pas du corridor 48.500/51.000 au sein duquel il oscille depuis 4 semaines (14/11) mais il réduit sa marge de sécurité à 2% avant qu'un scénario de correction se mette en place.

