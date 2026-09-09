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Nikkei : -0,2%, comble le "gap" des 65 182
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 09:58
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Après une correction de -1,7% mardi, le Nikkei s'effrite de -0,2% vers 65 140 : Tokyo réagit à la montée des tensions dans le Golfe Persique qui propulse le pétrole "Brent" à 100 USD.

Le Nikkei vient de combler ce matin le "gap" des 65 182, il pourrait ensuite tester le récent palier des 64 200 puis le support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).

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