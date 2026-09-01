Nikkei : -0,15% seulement alors que le '10 ans' franchit les 3,00%

Le Nikkei entame le mois de septembre très exactement de la même manière qu'il avait achevé le mois d'août, c'est à-dire sur un effritement de -0,15% vers 66 215 Pts.

Une nouvelle consolidation insignifiante malgré le franchissement de la barre symbolique des 3,00% (à 3,005%) par le "10 ans" japonais.

Le Nikkei semble toujours aussi figé depuis une semaine mais la tendance de court terme demeure négative, le mouvement de repli amorcé sous 69 220 le 17 août devrait déboucher sur le comblement du "gap" des 64 240 du 4 août puis le test du support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).