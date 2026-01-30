Nikkei : -0,1%, bilan hebdo de -1%, gain de 6% sur le mois écoulé
L'ébauche de double-top sous 54.340/54.000 constitue toujours un risque de correction et le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 51.887 du 11 janvier puis celui des 50.534 du 2 janvier.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire et les 5% du Yen face au $ rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
