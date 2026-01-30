 Aller au contenu principal
Nikkei : -0,1%, bilan hebdo de -1%, gain de 6% sur le mois écoulé
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:33

Le Nikkei (-0,1%) aligne une 3ème séance de stagnation (-0,02% au total ) mais finit la semaine sur un repli global de -1% (à cause des -1,8% perdus lundi) mais janvier se solde par un gain de 6%.

L'ébauche de double-top sous 54.340/54.000 constitue toujours un risque de correction et le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 51.887 du 11 janvier puis celui des 50.534 du 2 janvier.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire et les 5% du Yen face au $ rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

