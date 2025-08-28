Nike va supprimer environ 1 % de son personnel dans le cadre de ses efforts de redressement, selon CNBC

Nike NKE.N prévoit de réduire d'environ 1 % ses effectifs, alors que le géant de la chaussure travaille à son redressement sous la direction d'Elliott Hill, a rapporté CNBC jeudi, citant un communiqué de l'entreprise.