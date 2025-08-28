Nike va supprimer des emplois dans le cadre de ses efforts de redressement

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout du contexte aux paragraphes 2 et 8, et de la déclaration de l'entreprise aux paragraphes 4 et 5)

Nike NKE.N a déclaré jeudi qu'il prévoyait de réduire de moins de 1 % ses effectifs dans le cadre des plans de redressement du fabricant de vêtements de sport sous la direction d'Elliott Hill.

Sous la direction d'Elliott Hill, l'entreprise a investi dans ses gammes de chaussures de course et de baskets pour regagner le terrain perdu dans ces segments, tout en ravivant ses relations avec les détaillants et en étendant sa présence dans les magasins physiques afin de lutter contre la concurrence sur le marché.

Au 31 mai, Nike employait environ 77 800 personnes dans le monde, y compris les détaillants et les employés à temps partiel.

Cette décision fait suite aux propos tenus par Elliott Hill en juin, lorsqu'il a déclaré que l'entreprise prévoyait de "se réaligner" sur des équipes interfonctionnelles par sport.

"Cette nouvelle formation est conçue pour remettre le sport et la culture sportive au centre, afin de se connecter plus profondément avec l'athlète et le consommateur", a déclaré la société dans un communiqué jeudi.

Les licenciements n'affecteront pas les activités EMEA et Converse de Nike, et le nombre d'emplois concernés n'est pas clair, a rapporté CNBC plus tôt dans la journée.

Nike avait déjà annoncé une réduction des effectifs de 2 % en février de l'année dernière, soit plus de 1 600 emplois, afin de réduire les dépenses dans un contexte de pression de la demande.

La société a déclaré en juin qu'elle réduirait sa dépendance à l'égard de la production en Chine pour le marché américain afin d'atténuer l'impact des droits de douane, après avoir prévu une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre.