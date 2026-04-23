Nike va supprimer 1 400 emplois

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Donald Trump a assuré jeudi ne pas être pressé dans la guerre au Moyen-Orient, où le cessez-le-feu en vigueur depuis deux semaines entre Téhéran et Washington ne semble tenir qu'à un fil. Des médias iraniens ont rapporté des explosions en soirée à Téhéran, pour ...
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information fournie par Zonebourse•23.04.2026•23:05•
Le groupe supprime environ 1 400 postes, principalement dans la technologie, dans le cadre de son plan de redressement "Win Now". Cette nouvelle coupe illustre la volonté d'Elliott Hill de simplifier l'organisation alors que les ventes restent sous pression, notamment ...
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Les Bourses mondiales ont terminé globalement en baisse jeudi, laissant éclater leur nervosité face aux derniers développements de la guerre au Moyen-Orient, seuls certains résultats d'entreprises apportant une lueur d'optimisme. A New York, et au lendemain d'un ...
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La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, plombée par la nervosité des investisseurs face aux incertitudes grandissantes au Moyen-Orient, tout en gardant un oeil sur les résultats d'entreprises. Au lendemain d'un double record pour l'indice Nasdaq et ...
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