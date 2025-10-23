Nike travaille sur des baskets motorisées pour retrouver son avance en matière d'innovation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicholas P. Brown

Nike NKE.N a déclaré jeudi qu'elle travaillait sur un système de chaussures motorisées pour aider les athlètes occasionnels et les personnes à mobilité réduite à se déplacer plus rapidement, l'un des quatre nouveaux produits qu'elle a annoncés dans le cadre de son dernier effort pour montrer au monde qu'elle est toujours à la pointe de la technologie sportive.

Connu sous le nom de Project Amplify, le projet est une collaboration avec la marque de chaussures bioniques Dephy, a annoncé Nike jeudi matin. Le projet n'en est qu'à ses débuts, et le produit - une chaussure de course équipée d'un moteur amovible et rechargeable sur batterie - n'arrivera pas sur le marché avant plusieurs années. Le directeur général Elliott Hill mise sur l'innovation en matière de produits pour redresser un géant du vêtement de sport dont les performances financières ont stagné , alors que des marques plus récentes et plus agiles comme On et Hoka

DECK.N ont grignoté leur part de marché. L'ancien directeur général John Donahoe - un outsider de l'industrie qui avait travaillé comme consultant en entreprise et comme directeur général d'eBay - avait déplacé l'attention de Nike vers des paramètres plus concrets, comme l'optimisation des canaux de vente. L'année dernière, Elliott Hill a déclaré que pour redresser la barre, il faudrait notamment que les nouveaux produits fassent l'objet d'une "innovation inégalée et brevetée".

Jeudi, Nike a également présenté les chaussures Mind 001 et Mind 002, qui, selon la marque, peuvent "exploiter le lien entre le corps et l'esprit" et aider les athlètes à se concentrer en activant "les zones sensorielles clés du cerveau par le biais d'une stimulation sous le pied". Ces chaussures devraient être commercialisées en janvier.

La société a également annoncé un maillot de sport doté d'une technologie de refroidissement, appelé Aero-FIT, que les équipes de football sponsorisées par Nike porteront lors de la Coupe du monde de l'année prochaine.