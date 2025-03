Nike sur une mauvaise pente

(AOF) - Nike, dont le titre recule de plus de 6% en avant-Bourse, a déclaré un bpa de 54 cents au troisième trimestre de son exercice 2024-2025 en recul de 30% et une marge brute qui a chuté de 330 points de base à 41,5%. Les revenus de l'équipementier sportif ont reculé de 7% hors effets de changes, à 11,27 milliards de dollars contre un consensus de 11 milliards. La diminution été particulièrement marquée dans les chaussures (-9%) ainsi qu'en Chine (-17%) et en Europe (-10%) tandis que l'Amérique du Nord résiste bien (-4%)

Pour le quatrième trimestre 2024-2025, qui sera clos en mai prochain, le directeur financier, Matt Friend a indiqué que la société s'attendait à une dégradation de son activité, évoquant une baisse "mid-teens" (autour de 15%) de ses revenus et un repli de la marge brute de 4 à 5 points de pourcentage.

