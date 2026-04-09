Nike se rapproche de l'accord sur les ballons de l'UEFA, tandis qu'Adidas se retire

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* Nike en négociations exclusives pour le sponsoring des ballons de l'UEFA, Adidas se retire après 25 ans

* Les analystes estiment que l'accord accroît la visibilité de Nike mais ne résoudra pas les problèmes d'innovation ou de vente

* Les 1,2 milliard de téléspectateurs de la Ligue des champions sont considérés comme une opportunité marketing clé pour Nike

(L'article a été remanié pour inclure le contexte des efforts de redressement de Nike et des citations d'analystes) par Nicholas P. Brown

Nike est en pourparlers exclusifs pour sponsoriser les ballons de football des matchs masculins européens, devançant ainsi son rival Adidas, une décision qui pourrait donner un coup de pouce à la visibilité du géant américain des vêtements de sport en difficulté, mais qui n'est pas susceptible de résoudre ses problèmes fondamentaux. UC3, la coentreprise entre l'Union des Associations Européennes de Football et les Clubs Européens de Football, a déclaré jeudi qu'elle négociait avec Nike NKE.N pour devenir le fournisseur officiel de ballons de 2027 à 2031 - un rôle qui était celui d'Adidas ADSGn.DE , son rival, pendant 25 ans. L'UEFA est la principale instance dirigeante du football européen, tandis que l'EFC représente les clubs eux-mêmes. Une porte-parole de Nike a confirmé les pourparlers, mais n'a pas voulu donner de détails, tandis qu'Adidas a déclaré dans un communiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Le Financial Times a rapporté, en citant une personne au fait du dossier, que la valeur de l'accord pour l'ensemble des compétitions pourrait approximativement doubler pour atteindre plus de 40 millions d'euros (46,70 millions de dollars) par an. Les discussions de Nike portent notamment sur la fourniture de ballons pour le tournoi phare de la Ligue des champions, mais les analystes estiment que cet accord spectaculaire ne résoudra pas le problème du retard sous-jacent dans l'innovation des produits qui a freiné Nike ces dernières années. L'accord potentiel précède la Coupe du monde de la FIFA de juin, également considérée comme une opportunité marketing clé pour Nike. Les négociations avec l'UEFA interviennent deux ans après que Nike a arraché à Adidas un contrat pour devenir le fournisseur officiel de la Fédération allemande de football (DFB), un contrat qui, selon le journal allemand Handelsblatt, était à l'époque le plus gros contrat d'équipement sportif au niveau mondial. Adidas payait 50 millions d'euros par an pour ce contrat, alors que Nike proposait le double, selon Handelsblatt. La refonte de l'un des ballons les plus emblématiques du sport pourrait susciter l'intérêt des fanatiques du football. Mais la question de savoir si un contrat pourrait aider Nike à redresser la barre après une série de résultats décevants est une autre question. David Swartz, analyste chez Morningstar, a qualifié les négociations de "belle victoire", mais a ajouté : "Personnellement, je n'ai jamais regardé le logo d'un ballon de football en pensant: 'Je dois acheter de nouvelles chaussures!'" Nike a perdu de l'espace dans les rayons au profit de concurrents plus petits et plus agiles comme On Holding ONON.N et Deckers DECK.N Hoka, en grande partie à cause d'un manque de nouveaux modèles de chaussures susceptibles d'enthousiasmer les jeunes consommateurs comme l'ont fait autrefois les classiques tels que les Air Jordans. Le directeur général Elliott Hill, qui a pris la barre en 2024, s'est engagé à recentrer Nike sur les sports de base comme le football et la course à pied. Mais l'entreprise a du mal à écouler ses anciens stocks et, le 31 mars, elle a prévu une baisse de ses ventes au quatrième trimestre. L'un des principaux vents contraires est la Chine, où les ventes ont connu une baisse à deux chiffres pendant plusieurs trimestres. "Pour retrouver son rythme de croisière, les partenariats d'entreprise à haute visibilité ne sont pas la solution miracle", a déclaré David Bartosiak, analyste chez Zacks Investment Research. "Qu'il s'agisse de réinventer la roue ou de réinventer la balle, il n'y a toujours pas d'innovation significative."

M. Swartz, de Morningstar, a déclaré que Nike avait toujours besoin de produits uniques et fonctionnels pour stimuler les ventes.

Pourtant, la Ligue des champions, la plus grande compétition de clubs de l'UEFA, a une audience de près de 1,2 milliard de personnes, selon le rapport annuel de l'UEFA pour la saison 2024-2025.

Drake MacFarlane, analyste chez M Science, a déclaré qu'un accord pourrait aider Nike à moyen terme, en particulier en Europe. "On peut dire que cela pourrait aider à réaffirmer leur crédibilité athlétique", a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il ajouté, "il faudra probablement du temps pour que cela se concrétise"

(1 $ = 0,8565 euro)