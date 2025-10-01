Nike : repli de 31% de son bénéfice net au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires de Nike s'est élevé à 11,7 milliards de dollars, en baisse de 1% à taux de change constant, mais en progression de 1% en données publiées. La marge brute a diminué de 320 points de base pour s'établir à 42,2%, principalement en raison de la baisse du prix de vente moyen et de la hausse des droits de douane en Amérique du Nord. Le bénéfice net s'est élevé à 727 millions de dollars, en baisse de 31%. Le bénéfice dilué par action ressort à 0,49 dollar, soit une baisse de 30%, contre un consensus de 0,27 dollar.

Sur ce trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements à court terme s'élevaient à 8,6 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 1,7 milliard de dollars par rapport à l'année dernière.

En outre, les dividendes s'élèvent à 591 millions de dollars, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente.

