Nike réorganise sa direction régionale pour renforcer ses marchés clés
20/01/2026

Le géant des vêtements de sport Nike

NKE.N a déclaré mardi qu'il avait nommé de nouveaux dirigeants pour ses régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Grande Chine ainsi qu'Asie-Pacifique et Amérique latine, alors qu'il s'efforce de relancer la dynamique sur les principaux marchés internationaux.

Ces changements remodèlent la direction régionale de Nike à un moment où l'entreprise s'efforce de relancer la croissance, d'affiner ses produits et de redonner de l'élan à des marchés clés tels que la Chine, où la demande a été inégale.

La société a déclaré que César Garcia deviendrait vice-président et directeur général de la région EMEA, à compter du 2 février. Il succédera à Carl Grebert, qui part à la retraite après avoir passé près de 30 ans au sein de l'entreprise.

En Chine élargie, Nike a annoncé qu'Angela Dong, cadre de longue date, quittera l'entreprise le 31 mars. Elle sera remplacée par Cathy Sparks, qui travaille pour Nike depuis 25 ans.

