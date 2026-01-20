Nike réorganise sa direction régionale pour renforcer ses marchés clés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Le géant des vêtements de sport Nike

NKE.N a déclaré mardi qu'il avait nommé de nouveaux dirigeants pour ses régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Grande Chine ainsi qu'Asie-Pacifique et Amérique latine, alors qu'il s'efforce de relancer la dynamique sur les principaux marchés internationaux.

Ces changements remodèlent la direction régionale de Nike à un moment où l'entreprise s'efforce de relancer la croissance, d'affiner ses produits et de redonner de l'élan à des marchés clés tels que la Chine, où la demande a été inégale.

La société a déclaré que César Garcia deviendrait vice-président et directeur général de la région EMEA, à compter du 2 février. Il succédera à Carl Grebert, qui part à la retraite après avoir passé près de 30 ans au sein de l'entreprise.

En Chine élargie, Nike a annoncé qu'Angela Dong, cadre de longue date, quittera l'entreprise le 31 mars. Elle sera remplacée par Cathy Sparks, qui travaille pour Nike depuis 25 ans.