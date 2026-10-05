Nike recule après que S&P a abaissé sa note à « A » et émis une perspective négative en raison d'un redressement « prolongé »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action du géant des vêtements de sport Nike

NKE.N a reculé d'environ 3 % à 32,83 dollars en début de séance

** S&P Global abaisse la note du titre de « A+ » à « A », avec une « perspective négative », estimant que les efforts de redressement de la société prendront plus de temps et nécessiteront des investissements plus importants que prévu initialement

** L’agence prévoit une forte baisse du chiffre d’affaires, des bénéfices et des flux de trésorerie au cours des 24 prochains mois, ainsi qu’une pression persistante en Chine; elle estime que les changements au sein de la direction et du conseil d’administration pourraient ralentir NKE

** S'attend à ce que la gestion de la dette de la société reste sous pression et estime que celle-ci va brûler environ 1,2 milliard de dollars de trésorerie par an au cours des deux à trois prochaines années

** La notation pourrait être encore abaissée à tout moment au cours des 12 à 24 prochains mois si Nike ne parvient pas à stabiliser et à redresser son activité, indique S&P

** Vendredi, l'action de la société a atteint son plus bas niveau depuis près de 13 ans après avoir annoncé une forte baisse prévue de son chiffre d'affaires annuel

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 49 % depuis le début de l’année