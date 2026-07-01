Nike recule après avoir mis en garde contre un redressement qui pourrait s'avérer long

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1er juillet - ** Les actions de Nike Inc ( NKE.N ) reculent d’environ 4% en pré-ouverture après que la société a laissé entrevoir un redressement prolongé, la faiblesse persistante du marché chinois et des perspectives prudentes venant éclipser un léger dépassement des prévisions de chiffre d’affaires au quatrième trimestre

** Le géant des vêtements de sport prévoit une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’exercice 2027, alors qu’il est confronté à une concurrence acharnée et à des stocks élevés. Son directeur général, Eliott Hill, a déclaré que “les résultats ne sont pas encore au rendez-vous”

** Les ventes en Grande Chine, un marché clé, ont chuté de 17% à taux de change constants au quatrième trimestre, une baisse plus marquée que celle de 10% enregistrée au trimestre précédent, sur fond de pertes de parts de marché au profit de concurrents locaux

** “Nous prévoyons que l’exercice 2028 sera la première année “normale”, marquée à la fois par une croissance du chiffre d’affaires et par une amélioration continue des marges grâce à des mesures de réduction des coûts et à une meilleure vente au prix plein”, indiquent les analystes de Bernstein

** Le titre a chuté d’environ 35,6% depuis le début de l’année, contrastant avec la hausse de 9,6% de l’indice S&P 500 .SPX , et s’échange actuellement à environ 49% en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines