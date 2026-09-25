Nike recule alors que BofA adopte une position baissière

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25 septembre - ** L'action Nike ( NKE.N ) recule de 2,4% à 35,13 dollars avant l'ouverture vendredi, après que BofA Global Research a abaissé la note du géant des vêtements de sport de “neutre” à “sous-performance”.

** La société de courtage a ramené son objectif de cours de 47 à 30 dollars, ce qui implique une baisse de près de 17% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** BofA voit un risque de baisse sur les estimations de bénéfices et la valorisation, le redressement de NKE prenant plus de temps que prévu; les analystes s'attendent désormais à une baisse du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, selon thefly.com

** En juin, NKE avait signalé que le redressement était prolongé, la faiblesse persistante en Chine et des perspectives prudentes ayant éclipsé un léger dépassement des prévisions de chiffre d’affaires au quatrième trimestre fiscal

** Sur 44 courtiers, 13 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, 25 “conserver” et 6 “vendre”; le cours cible médian s’établit à 44,80 $, selon les données de LSEG

** À la clôture de jeudi, le titre avait perdu 43,5% depuis le début de l'année, sous-performant nettement la baisse de 5% enregistrée par le secteur “Consommation discrétionnaire” de l'indice S&P 500 .SPLRCD