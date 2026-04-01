Nike prévoit une baisse surprise de ses ventes, la faiblesse de la Chine nuisant à ses efforts de redressement

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* Nike s'attend à ce que les ventes en Chine chutent de 20 % au cours du trimestre actuel

* Le chiffre d'affaires de la vente en gros au troisième trimestre a augmenté de 5 %, mais les ventes directes aux clients ont baissé de 4 %

* Le directeur général Hill déclare que les efforts de redressement se poursuivent mais que les progrès sont plus lents que prévu

(Réécriture du paragraphe 1 pour mettre l'accent sur la baisse des actions, et ajout de détails dans l'ensemble de l'article) par Savyata Mishra et Nicholas P. Brown

La prévision de Nike NKE.N d'une baisse surprise de ses ventes au quatrième trimestre mardi a fait chuter ses actions de plus de 9 % dans les échanges prolongés, alors que la faiblesse persistante en Chine et la lenteur des progrès dans l'élimination des stocks plus anciens entravent les efforts de redressement.

Sous la direction d'Elliott Hill, Nike a réduit les promotions, intensifié l'innovation en matière de produits et s'est recentré sur ses franchises principales comme la course à pied, en essayant de redresser l'entreprise après des années de stocks excédentaires et de demande inégale en Amérique du Nord et en Chine.

Mais ces efforts n'ont pas encore porté leurs fruits, puisque le directeur financier Matt Friend a prévu une baisse de 2 à 4 % des ventes pour le trimestre en cours, alors que Wall Street prévoyait une hausse de 1,9 %, selon les données compilées par LSEG.

En Chine, où les erreurs opérationnelles se sont heurtées à une concurrence intérieure féroce, les ventes de Nike ont chuté de 10 %. Elles devraient chuter de 20 % au quatrième trimestre, a déclaré Matt Friend lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats, citant la volatilité due à la hausse des prix du pétrole et à la poursuite des combats au Moyen-Orient.

La société a connu des difficultés sur son deuxième marché le plus important, qui représente 15 % de ses ventes annuelles, en raison d'un assortiment de produits plus faible, tandis que le ralentissement de l'innovation a entraîné des pertes de parts au profit des concurrents locaux Anta 2020.HK et Li Ning

2331.HK .

Matt Friend a également déclaré que Nike s'attendait à terminer le quatrième trimestre avec des stocks excédentaires.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES RESTE STABLE

Le chiffre d'affaires du distributeur de vêtements de sport est resté stable à 11,28 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 28 février, mais a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui tablaient sur une baisse de 0,3 % à 11,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elliott Hill a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que "le travail n'est pas terminé", ajoutant que son équipe "agit avec concentration et urgence".

Parmi les points positifs d'un trimestre inégal, on peut citer les revenus de gros, qui ont bondi de 5 % pour atteindre 6,5 milliards de dollars, aidés par des ventes stables en Amérique du Nord. Les ventes directes aux clients ont toutefois chuté de 4 %, en raison de la faiblesse de la demande en Europe et en Chine.

Nike a gagné 35 cents par action au cours du trimestre, dépassant les estimations de 28 cents.

"Pour ce que cela vaut, les États-Unis ont été la région où Nike a obtenu les meilleurs résultats selon notre visibilité et, en tant que tel, une baisse de la confiance des consommateurs américains pourrait entraver les efforts de redressement de Nike", a déclaré Drake MacFarlane, analyste chez M Science.

La marge brute de la société s'est contractée pour le sixième trimestre consécutif, perdant 130 points de base pour atteindre 40,2 %, principalement en raison des tarifs douaniers.

Elliott Hill, un vétéran de longue date de Nike, a bénéficié d'une grande liberté de manœuvre de la part des investisseurs, qui ont salué ses efforts visant à ramener l'entreprise à ses racines, centrées sur le sport.

Mais comme Elliott Hill a admis lors de la conférence téléphonique de mardi que le redressement de Nike prenait plus de temps que prévu, "la faiblesse du cours de l'action suggère que beaucoup d'investisseurs ont déjà perdu confiance" en lui, a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.