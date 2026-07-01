Nike marque le pas : les difficultés en Chine et des perspectives prudentes tempèrent les espoirs de redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akriti Shah

L'action Nike NKE.N a chuté de 3,5 % mercredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, ses derniers résultats trimestriels n'ayant pas réussi à raviver les espoirs des investisseurs quant à un redressement rapide sous la direction du directeur général Elliot Hill.

Des perspectives de ventes prudentes et une faible demande en Chine ont éclipsé un chiffre d’affaires du quatrième trimestre légèrement supérieur aux attentes, ce qui a également entraîné à la baisse les actions de ses concurrents européens Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE , qui ont chacune perdu plus de 1 %.

Les investisseurs attendaient les résultats de Nike pour voir si le redressement engagé depuis près de deux ans par M. Hill portait ses fruits.

Le plus grand fabricant mondial de vêtements de sport peine à retrouver son élan après avoir perdu des parts de marché au profit de ses concurrents, tout en s’efforçant de rétablir ses relations avec les grossistes et d’écouler ses anciens stocks de vêtements lifestyle. Le titre a déjà chuté d’environ 35 % cette année.

Le chiffre d’affaires du géant des vêtements de sport au quatrième trimestre a reculé de 1 %, avec des baisses de ventes à deux chiffres en Chine, ce qui n’a guère rassuré les investisseurs.

Nike prévoit également une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’exercice 2027, alors qu’il doit faire face à des pressions liées aux droits de douane, à l’incertitude géopolitique et à la prudence des consommateurs en matière de dépenses.

« La baisse du chiffre d’affaires au cours du premier semestre signifie qu’il n’y aura pas de croissance des bénéfices avant au moins le second semestre 2027, car Nike privilégie la santé du marché plutôt que les ventes à court terme — une bonne décision pour l’entreprise, mais pas pour une reprise rapide du cours de l’action », ont déclaré les analystes de Bernstein.

LA CHINE RESTE UN FREIN

Le chiffre d’affaires en Chine devrait rester sous pression, Nike travaillant avec ses partenaires de distribution pour écouler les stocks excédentaires, a déclaré Matthew Friend, directeur financier sortant.

La Grande Chine représente environ 15 % du chiffre d’affaires annuel de Nike et constitue son troisième marché en importance après l’Amérique du Nord et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Certains analystes ont estimé que la réorientation de Nike en Chine montrait des signes de progrès, mais que les ventes à court terme devraient rester modérées, l’entreprise se concentrant sur la relance de sa croissance grâce à une approche plus haut de gamme et axée sur le sport.

Nike prévoit de lancer plus d’une douzaine de modèles de chaussures, a déclaré M. Hill, ajoutant qu’il faudrait du temps avant que ces produits ne génèrent des résultats réguliers, ce qui, selon certains analystes, devrait contribuer au redressement de l’entreprise en 2027.

L’entreprise a toutefois souligné des premiers progrès, citant un marketing plus efficace autour de la Coupe du monde, des lancements de produits plus rapides et une amélioration de la demande dans le football après un ralentissement en avril, tout en prévoyant une marge brute légèrement positive pour le premier trimestre.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de l’entreprise s’établit à 21,95, contre 16,81 pour Adidas ADSGn.DE , selon les données de LSEG.