 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nike marque le pas : les difficultés en Chine et des perspectives prudentes tempèrent les espoirs de redressement
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akriti Shah

L'action Nike NKE.N a chuté de 3,5 % mercredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, ses derniers résultats trimestriels n'ayant pas réussi à raviver les espoirs des investisseurs quant à un redressement rapide sous la direction du directeur général Elliot Hill.

Des perspectives de ventes prudentes et une faible demande en Chine ont éclipsé un chiffre d’affaires du quatrième trimestre légèrement supérieur aux attentes, ce qui a également entraîné à la baisse les actions de ses concurrents européens Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE , qui ont chacune perdu plus de 1 %.

Les investisseurs attendaient les résultats de Nike pour voir si le redressement engagé depuis près de deux ans par M. Hill portait ses fruits.

Le plus grand fabricant mondial de vêtements de sport peine à retrouver son élan après avoir perdu des parts de marché au profit de ses concurrents, tout en s’efforçant de rétablir ses relations avec les grossistes et d’écouler ses anciens stocks de vêtements lifestyle. Le titre a déjà chuté d’environ 35 % cette année.

Le chiffre d’affaires du géant des vêtements de sport au quatrième trimestre a reculé de 1 %, avec des baisses de ventes à deux chiffres en Chine, ce qui n’a guère rassuré les investisseurs.

Nike prévoit également une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’exercice 2027, alors qu’il doit faire face à des pressions liées aux droits de douane, à l’incertitude géopolitique et à la prudence des consommateurs en matière de dépenses.

« La baisse du chiffre d’affaires au cours du premier semestre signifie qu’il n’y aura pas de croissance des bénéfices avant au moins le second semestre 2027, car Nike privilégie la santé du marché plutôt que les ventes à court terme — une bonne décision pour l’entreprise, mais pas pour une reprise rapide du cours de l’action », ont déclaré les analystes de Bernstein.

LA CHINE RESTE UN FREIN

Le chiffre d’affaires en Chine devrait rester sous pression, Nike travaillant avec ses partenaires de distribution pour écouler les stocks excédentaires, a déclaré Matthew Friend, directeur financier sortant.

La Grande Chine représente environ 15 % du chiffre d’affaires annuel de Nike et constitue son troisième marché en importance après l’Amérique du Nord et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Certains analystes ont estimé que la réorientation de Nike en Chine montrait des signes de progrès, mais que les ventes à court terme devraient rester modérées, l’entreprise se concentrant sur la relance de sa croissance grâce à une approche plus haut de gamme et axée sur le sport.

Nike prévoit de lancer plus d’une douzaine de modèles de chaussures, a déclaré M. Hill, ajoutant qu’il faudrait du temps avant que ces produits ne génèrent des résultats réguliers, ce qui, selon certains analystes, devrait contribuer au redressement de l’entreprise en 2027.

L’entreprise a toutefois souligné des premiers progrès, citant un marketing plus efficace autour de la Coupe du monde, des lancements de produits plus rapides et une amélioration de la demande dans le football après un ralentissement en avril, tout en prévoyant une marge brute légèrement positive pour le premier trimestre.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de l’entreprise s’établit à 21,95, contre 16,81 pour Adidas ADSGn.DE , selon les données de LSEG.

Valeurs associées

ADIDAS
176,450 EUR XETRA -1,64%
NIKE -B-
41,060 USD NYSE -1,01%
PUMA
26,120 EUR XETRA -1,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 11:13:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.07.2026 11:44 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,54% pour le Nasdaq .IXIC : * NIKE

  • Un hôtel endommagé par le double séisme à Caraballeda, dans l'Etat de La Guaira au Venezuela, le 30 juin 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Double séisme au Venezuela : la nourriture manque, les épidémies menacent
    information fournie par AFP 01.07.2026 11:27 

    Entre nourriture qui manque et épidémies qui menacent, le Venezuela pare au plus pressé mercredi, une semaine après son pire séisme depuis plus d'un siècle, qui a fait près de 2.000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Chaque heure qui passe réduit encore ... Lire la suite

  • Des habitants viennent remplir des bidons d'eau à Szada, en Hongrie, le 30 juin 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )
    Des robinets à sec en Hongrie en pleine vague de chaleur
    information fournie par AFP 01.07.2026 10:32 

    A Szada, au nord-est de Budapest, Andras et sa soeur Blanka Arki sont venus avec un sac plein de bouteilles et de bidons en plastique pour les remplir à un point d'eau installé au bord de la route, sous une température écrasante de 41°C. "C'est surtout pour étancher ... Lire la suite

  • Une conférence de presse de la Nasa, le 26 mai 2026, à Washington DC (illustration) ( AFP / MANDEL NGAN )
    Espace : ce que l'on sait du projet de base lunaire de la Nasa
    information fournie par Boursorama avec Media Services 01.07.2026 10:04 

    L'agence spatiale américaine a annoncé de nouveaux partenariats pour quatre missions à la surface de la Lune d'ici 2028. Objectif : poser les jalons d'une base permettant une présence humaine de long terme sur notre satellite. Astrobiotic, Firefly Aerospace, Intuite ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
35,6 +16,04%
CAC 40
8 364,75 -0,47%
Pétrole Brent
71,89 -1,41%
SOITEC
121 +3,15%
ABIVAX
115,5 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank