Nike dépasse les attentes malgré la faiblesse persistante de ses ventes en Chine

Nike a publié des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, avec un bénéfice ajusté de 20 cents par action et un chiffre d'affaires de 10,97 milliards de dollars, contre des prévisions respectives de 13 cents et 10,86 milliards de dollars. Le bénéfice net atteint 1,07 milliard de dollars, contre 211 millions un an plus tôt, grâce notamment à un remboursement attendu de près de 986 millions de dollars lié à des droits de douane annulés par la Cour suprême américaine. Malgré ces performances, le chiffre d'affaires recule de 1% sur un an. Le titre recul de 5% dans les échanges prolongés

Les ventes en Amérique du Nord progressent de 3% à 4,83 milliards de dollars, tandis que celles de la Grande Chine reculent de 12% à 1,30 milliard de dollars, un niveau toutefois supérieur aux attentes des analystes. Le directeur général Elliott Hill estime que les progrès réalisés sur les produits de performance soutiennent le plan de redressement du groupe, même si l'environnement reste marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques. Après la publication des résultats, l'action Nike cédait plus de 4% dans les échanges après Bourse.

Le groupe poursuit parallèlement sa restructuration afin de relancer sa croissance. Après avoir supprimé 1.400 postes en avril, Nike a annoncé la nomination de David Denton au poste de directeur financier à compter du 17 août. L'entreprise espère également bénéficier de la visibilité offerte par la Coupe du monde de football organisée en Amérique du Nord, où ses campagnes marketing rencontrent un fort succès malgré l'absence de partenariat officiel avec la compétition.