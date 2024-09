Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: John Donahoe démissionne de la direction information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - Nike a annoncé jeudi soir la démission de John Donahoe, son directeur général depuis 2020, qui a prévu de quitter l'équipementier sportif le 13 octobre prochain.



Le groupe américain précise qu'il sera remplacé à cette date par Elliott Hill, un ancien cadre dirigeant de la société qui s'était notamment occupé du développement commercial de la marque Jordan jusqu'à son départ en 2020.



Ce dernier avait par ailleurs occupé plusieurs postes à responsabilités englobant des activités en Europe et en Amérique du Nord représentant un périmètre total de plus de 39 milliards de dollars en termes de ventes.



Ces changements interviennent alors que le cours de Bourse de Nike a chuté de plus de 25% depuis le début de l'année, contre un gain de 11,5% pour l'indice Dow Jones, dont il est l'une des composantes.



Depuis la prise de fonction, de John Donahoe en janvier 2020, le titre a perdu 20% de sa valeur.



Du point de vue des analystes, ce changement pourrait permettre au groupe de Beaverton (Oregon) de renouer avec une dynamique opérationnelle et boursière plus favorable.



'Nous pensons que cette transition largement attendue au niveau de la direction va permettre de précipiter les choses, en favorisant un retour vers l'innovation produit, vers le storytelling et le marketing et vers la reconstitution des partenariats avec les grossistes, autant de domaines qui avaient été abandonnés précédemment, avec pour effet une sous-performance significative en matière de rentabilité et de rendements pour les actionnaires', commentent les équipes de Deutsche Bank.



Le bureau d'études ajoute que le plan de restructuration qui avait été lancé par John Donahoe, un ancien patron d'eBay, avait fini par démoraliser les effectifs, une dynamique qui pourrait selon lui s'inverser avec l'arrivée d'Elliott Hill, qui bénéficie d'une bonne réputation auprès des salariés comme des partenaires commerciaux.



S'il reconnaît que les fondamentaux de l'activité demeurent fragiles, comme l'illustrent les prévisions décevantes livrées par le groupe fin septembre, Deutsche Bank pense que la prochaine réunion d'investisseurs, prévue le 19 novembre, pourrait redonner un coup de fouet au sentiment de marché.



L'action Nike affichait ainsi des gains de plus de 7% vendredi en transactions électroniques d'avant-Bourse.





