Nike grimpe avec des bénéfices en vue

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31 mars - ** L'action Nike NKE.N est en hausse de 2,7% à 52,63 dollars avant la publication des résultats du troisième trimestre, mardi, après la clôture de la bourse, les investisseurs étant à l'affût de signes de redressement en Chine

** Le fabricant de chaussures et de vêtements devrait publier un BPA ajusté de 28 cents sur un chiffre d'affaires de 11,24 milliards de dollars, selon les données du LSEG, contre des résultats de 54 cents et un chiffre d'affaires de 11,27 milliards de dollars il y a un an

** L'accent reste mis sur le marché de la Grande Chine, qui a connu six trimestres consécutifs de baisse des ventes en raison de la forte concurrence des rivaux locaux et de la morosité des dépenses de consommation

** NKE a dépassé les estimations de BPA au cours des huit derniers trimestres au moins, tandis que le chiffre d'affaires a atteint ou dépassé les attentes au cours de six des huit derniers trimestres, la dernière erreur remontant au 1er trimestre 2024

** Sur les 40 analystes qui couvrent NKE, la répartition des recommandations est de 24 "achat fort" ou "achat", 14 "maintien" et 2 "vente" ** L'action NKE a baissé de 17,4% depuis le début de l'année contre 4% pour le Dow Industrials .DJI et ~34% en dessous de son plus haut de 52 semaines de 80,17$ d'août 2025 ** Bloomberg a rapporté mardi que Authentic Brands a exprimé son intérêt pour l'achat de la marque Converse si Nike la met en vente