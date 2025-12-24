 Aller au contenu principal
Nike grimpe après que le directeur général d'Apple a acheté des actions pour une valeur de près de 3 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N ont augmenté de 2,3 % à 58,7 $ avant le marché après que le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, ait acheté des actions d'une valeur d'environ 3 millions de dollars

** Cook a acquis 50 000 actions de classe B à 58,97 $ le 22 décembre, portant sa participation directe à 105 480 actions, d'une valeur d'environ 6 millions de dollars à la dernière clôture

** Administrateur de Nike depuis 2005, Cook préside le comité de rémunération

** Un autre administrateur, l'ex-PDG d'Intel INTC.O Robert Swan, a acheté 8 691 actions à 57,54 $

** L'achat fait suite à une forte baisse des bénéfices au deuxième trimestre et aux inquiétudes croissantes concernant le ralentissement du marché chinois

** Les actions NKE ont baissé de 24,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

** L'achat par les initiés est généralement considéré comme un signal de confiance dans la stratégie de l'entreprise

Apple

Valeurs associées

APPLE
272,3600 USD NASDAQ +0,51%
INTEL
36,3500 USD NASDAQ -0,05%
NIKE -B-
57,340 USD NYSE +0,23%
1 commentaire

  • 11:28

    C’est pour nous inciter à en acheter et par ce fait monter cette action qui ne vaut PLUS RIEN .

Signaler le commentaire

