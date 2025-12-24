Nike grimpe alors que Tim Cook d'Apple achète pour 3 millions de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Nike NKE.N ont augmenté de 2 % dans les échanges avant bourse mercredi après que le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, a acheté pour près de 3 millions de dollars d'actions du fabricant de vêtements de sport.

Cook, qui siège au conseil d'administration de Nike depuis 2005 et en est le principal administrateur indépendant, a acheté 50 000 actions à 58,97 dollars chacune, selon un dépôt réglementaire publié mardi.

Les actions Nike s'échangeaient à 58,49 dollars mercredi.

Cet achat intervient quelques jours après que Nike a annoncé des marges trimestrielles plus faibles et des ventes moroses en Chine. Ses actions ont chuté de près de 13 % depuis la publication de ses résultats le 18 décembre.

Cook détient maintenant environ 105 000 actions de Nike, au 22 décembre, selon le rapport.