Nike fait mieux qu'attendu au 1T mais ses résultats baissent

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe américain de vêtements et équipements sportifs Nike, en pleine transition de patrons, a annoncé mardi des résultats en recul au premier trimestre de son exercice décalé, mais qui font mieux ou égalent les attentes du consensus.

Entre juin et août, Nike a dégagé un chiffre d'affaires en repli de 10% sur un an pour ressortir à 11,6 milliards de dollars, ce qui correspond aux prévisions du consensus de FactSet.

En revanche, il a fait mieux en matière de bénéfice net puisque celui-ci a tout juste dépassé le milliard de dollars (1,05 milliard) quand les analystes avaient anticipé 783 millions. Mais il a fondu de 28% sur un an.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, le bénéfice net s'établit à 70 cents, soit en repli de 26% sur un an. Mais c'est supérieur aux 52 cents du consensus.

"Les résultats de Nike au premier semestre ont largement répondu à nos attentes", a commenté Matthew Friend, directeur financier du groupe, cité dans un communiqué.

"Un retour en grâce de cette ampleur prend du temps mais nous constatons de premières réussites - de la dynamique dans les sports principaux à l'accélération de notre rythme de nouveautés et d'innovations", a-t-il poursuivi.

"Nos équipes connaissent un regain d'énergie grâce au retour d'Elliott Hill pour diriger le prochain chapitre de croissance de Nike", a relevé M. Friend.

Le groupe a en effet annoncé le 19 septembre le départ à la retraite de son PDG John Donahoe, qui doit être remplacé à partir du 14 octobre par M. Hill, un ancien responsable de Nike.

M. Donahoe "restera un conseiller du groupe pour assurer une transition en douceur jusqu'au 31 janvier 2025", avait alors précisé le fabricant.

Elliott Hill a occupé plusieurs postes à responsabilités en Europe et en Amérique du Nord au sein de Nike avant de prendre sa retraite en 2020, après trente-deux ans de carrière.

Selon le communiqué du 19 septembre, il a participé à la transformation du groupe en une entreprise réalisant plus de 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Mais le groupe est en perte de vitesse depuis plusieurs trimestres et le premier trimestre de son exercice fiscal 2025 a poursuivi sur la même tendance: les ventes ont reculé dans toutes les zones géographiques et pour les marques Nike et Converse (-15% à 501 millions de dollars).

Un élément sur lequel il va devoir se concentrer, a relevé M. Friend lors d'une conférence avec des analystes, est le niveau des stocks. Ils atteignaient 8,3 milliards de dollars à fin août (-5% sur un an).

"Nous allons devoir faire davantage de promotions", a-t-il indiqué.

Pour Neil Saunders, directeur chez GlobalData, "Nike a déjà posé un diagnostic sur de nombreux problèmes" mais "il n'est pas en mesure de concevoir des solutions rapides".

Il s'attend à ce que le groupe "subisse une année de mauvaises performances avec seulement la promesse de meilleurs lendemains".

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Nike reculait de 5,12%.