Nike fait face à des appels à payer les travailleurs de l'habillement avant l'assemblée annuelle des actionnaires

par Katherine Masters

NEW YORK, 11 septembre (Reuters) - Plus d'une douzaine d'investisseurs demandent à Nike de payer les travailleurs de l'habillement au Cambodge et en Thaïlande qui, selon un groupe de défense des droits des travailleurs, ont perdu leur salaire après la fermeture des usines COVID-19, selon une lettre adressée le 7 septembre au directeur général de Nike, John Donahoe, et dont Reuters a eu connaissance.

Les investisseurs veulent que Nike verse 2,2 millions de dollars au titre de salaires prétendument impayés à plus de 4 000 travailleurs de deux fournisseurs au Cambodge et en Thaïlande. Reuters n'a pas pu vérifier ces allégations de manière indépendante. La demande des investisseurs pourrait accroître la pression sur le géant des vêtements de sport Nike (link) NKE.N , qui doit tenir sa réunion annuelle des actionnaires mardi. Nike fait déjà l'objet d'un examen de plus en plus minutieux (link) de sa chaîne d'approvisionnement, y compris d'enquêtes menées par des agences gouvernementales canadiennes et américaines. Les investisseurs de Nike veulent des preuves que Nike "prépare l'avenir" de sa production avant une série de réglementations de l'Union européenne visant l'industrie de la mode (link), a déclaré Kees Gootjes, conseiller en affaires et en droits de l'homme pour ABN AMRO, qui a signé la lettre au nom de la banque hollandaise.

Nike a démenti ces allégations dans une déclaration à Reuters. L'entreprise a déclaré qu'elle ne s'approvisionnait plus auprès de l'usine cambodgienne depuis 2006 et qu'elle n'avait trouvé "aucune preuve" qu'elle devait des arriérés de salaire aux travailleurs thaïlandais.

Aucune des deux usines n'a pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

Les investisseurs, dont la banque néerlandaise Triodos et le fonds de pension PGGM, citent un rapport publié en juin par l'organisation à but non lucratif Workers Rights Consortium, basée à Washington, (WRC), selon lequel l'usine cambodgienne Violet Apparel a licencié 1 284 travailleurs en juin 2020 avec moins d'une semaine de préavis et sans leur verser l'intégralité des indemnités, y compris les dommages-intérêts pour licenciement sans motif.

Avant la fermeture de l'usine en juillet 2020, Violet Apparel appartenait au fabricant mondial de textiles et fournisseur de Nike, Ramatex, selon WRC. WRC affirme que Violet Apparel a fabriqué des vêtements pour Nike en tant que sous-traitant jusqu'en 2020, en citant ce qu'elle dit être des témoignages de travailleurs de l'usine et des photographies prises à l'intérieur de l'usine.

Nike a déclaré n'avoir trouvé "aucune preuve à l'appui des allégations" selon lesquelles Violet Apparel aurait fabriqué des articles Nike après 2006.

Un autre fournisseur de Nike, Hong Seng Knitting en Thaïlande, a refusé de verser environ 800 000 dollars de congés payés à plus de 3 000 travailleurs migrants, principalement birmans, qui ont été temporairement suspendus lors d'un ralentissement de travail lié à la pandémie en 2020, selon le rapport de juin du CMR.

Nike a déclaré que tous les employés de Hong Seng Knitting avaient été "indemnisés conformément à la législation locale et au code de conduite de Nike", citant "une enquête indépendante menée par une tierce partie et un examen juridique" En mars, la plateforme d'actionnaires activistes Tulipshare a déposé une proposition demandant à Nike de fournir davantage d'informations (link) sur la manière dont elle suit les risques de travail forcé et de vol de salaire dans sa chaîne d'approvisionnement.