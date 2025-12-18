Nike et FedEx inaugurent la nouvelle saison des bénéfices aux États-Unis

Les principaux indices américains sont dans le vert, mais en retrait par rapport aux sommets; le Nasdaq est en tête

Le secteur de la consommation discrétionnaire est en tête des gains du S&P; le secteur de l'énergie est le plus malmené

Hausse du dollar; hausse du brut; bitcoin stable, baisse de l'or

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,12%

NIKE, FEDEX SONNENT LE DÉBUT DE LA NOUVELLE SAISON DES BÉNÉFICES AUX ÉTATS-UNIS

Les résultats de Nike NKE.N et de FedEx FDX.N , attendus après la cloche jeudi, signalent, avec d'autres rapports cette semaine, le début d'une nouvelle saison des bénéfices.

Les actions de Micron Technology MU.O sont en hausse de plus de 13% jeudi après que la société a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices optimistes dans un contexte de pénurie mondiale de puces mémoire et de forte demande de la part des centres de données d'intelligence artificielle.

Les résultats de Micron "ont injecté une vigueur manquante" dans le secteur technologique, écrit Joe Mazzola, stratégiste en chef du trading et des produits dérivés chez Charles Schwab, dans une note.

La saison des résultats du quatrième trimestre ne commence vraiment qu'à la mi-janvier, mais ces entreprises sont considérées comme des rapports préliminaires pour la dernière période de l'année. Les analystes s'attendent à une croissance des bénéfices du quatrième trimestre de 8,5 % en glissement annuel pour les sociétés du S&P 500 .SPX , alors que la croissance des bénéfices du troisième trimestre était de 15 % vendredi, contre 8,8 % début octobre, selon LSEG.

(Caroline Valetkevitch)

