Nike : est-ce le moment d’acheter des actions Nike ?

Café de la Bourse a passé l'action Nike à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Nike. Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Nike.

Nike : mission et ambition de l'entreprise spécialiste des chaussures, vêtements et équipements de sport

La raison d'être de Nike

Nike est une entreprise qui a pour mission d'inspirer et d'innover pour aider les athlètes du monde entier à atteindre leur plein potentiel. La marque s'efforce de créer des produits de qualité supérieure qui répondent aux besoins des athlètes, tout en restant à la pointe de l'innovation. La marque croit que le sport a le pouvoir de changer des vies et qu'il peut inspirer les gens à atteindre des objectifs qu'ils n'auraient jamais crus possibles.

Nike est également engagé dans la durabilité et la responsabilité sociale. La marque s'efforce de réduire son impact environnemental en utilisant des matériaux durables et en adoptant des pratiques de production responsables. Elle s'engage par ailleurs à respecter des normes strictes d'éthique et à promouvoir des conditions de travail équitables dans ses chaînes d'approvisionnement.

Pour continuer à croître et à se développer dans le futur pour servir tous les athlètes du monde, Nike oriente sa stratégie selon plusieurs initiatives.

Continuer à innover

Nike a toujours été à la pointe de l'innovation dans l'industrie du sport. La marque continuera à investir dans la recherche et le développement pour créer des produits innovants qui répondent aux besoins des athlètes. Nike a développé plusieurs innovations dans l'industrie du sport, notamment la technologie Flyknit (fabriquées à partir d'un seul fil), les semelles Air, la technologie Dri-FIT et la plateforme Nike Training Club.

Se concentrer sur les marchés émergents

Nike cherche à se développer dans les marchés émergents tels que la Chine, l'Inde et le Brésil. Ces marchés sont en croissance rapide et offrent un potentiel de croissance important pour Nike. Nike s'efforce de proposer des produits adaptés au besoin local (comme de nombreuses chausses de sport de raquette en Chine) et emploie un marketing spécialisé en faisant appel à des athlètes locaux. La concurrence y est parfois rude, notamment en Chine avec la présence des acteurs Li Ning et Anta Sports

Renforcer la présence en ligne

Nike cherche à renforcer sa présence en ligne pour suivre les tendances de consommation de plus en plus digitalisées. La marque investit dans des technologies de pointe pour améliorer l'expérience d'achat en ligne. La stratégie digitale de Nike passe par de multiples canaux : le site web, l'application Nike, les réseaux sociaux et même la réalité augmentée.

Se focaliser sur la durabilité

Nike s'est engagé à réduire son impact environnemental et à promouvoir des pratiques de production responsables. La marque a pris plusieurs initiatives pour réduire son impact environnemental, notamment en utilisant des matériaux durables, en réduisant les déchets, en utilisant l'énergie renouvelable et en collaborant avec d'autres entreprises pour promouvoir des pratiques de production responsables.

Forces et faiblesses de Nike

Présentation des activités de Nike

Nike est une entreprise multinationale qui se concentre principalement sur la conception, le développement et la vente de chaussures, de vêtements et d'équipements sportifs.

Les activités de Nike se répartissent dans la vente de trois familles de produit.

Les chaussures de sport

La vente de chaussures de sport représente environ 60 % du chiffre d'affaires de Nike. La marque propose une large gamme de chaussures pour différents sports tels que le basket-ball, le football, le running, etc. Parmi les produits les plus connus, on peut citer les chaussures Air Jordan pour le basket-ball, les chaussures Air Max pour la course à pied et les chaussures Mercurial pour le football.

Les vêtements de sport

La vente de vêtements de sport représente environ 30 % du chiffre d'affaires de Nike. La marque propose des vêtements pour tous types de sports. Parmi les produits les plus connus et les plus appréciés, on peut citer les leggings pour le yoga, les t-shirts Dri-FIT pour le fitness et les polos pour le golf.

Les équipements de sport

La vente d'équipements sportifs représente environ 10 % du chiffre d'affaires de Nike. La marque propose des équipements tels que des ballons de football, des sacs de sport, des casquettes, avec des produits phare comme les ballons de football Nike Premier Team, les sacs à dos Nike Brasilia et les casquettes Nike Heritage 86.

Répartition du chiffre d'affaires Nike

La répartition géographique du chiffre d'affaires (CA) est la suivante : Amérique du Nord (39,3 %), Europe Moyen-Orient Afrique (26,7 %), Chine (16,2 %), Asie-Pacifique et Amérique latine (12,7 %) et autres (5,1 %).

Analyse fondamentale de Nike

Nike a publié le 21 mars 2023 ses derniers résultats financiers :

« Les excellents résultats de NIKE au troisième trimestre sont une nouvelle preuve de la réussite de notre stratégie d'accélération de la vente directe aux consommateurs « , a déclaré John Donahoe, président-directeur général de NIKE. « Alimentée par une innovation produit convaincante, des relations profondes avec les consommateurs et un avantage numérique qui alimente l'élan de la marque, notre stratégie éprouvée nous permet de naviguer dans la volatilité tout en créant de la valeur et en stimulant la croissance à long terme… ”

Le chiffre d'affaires Nike est en hausse de 14 %

Les revenus de Nike ont augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente, et de 19 % à taux de change constant, pour atteindre 12,4 milliards de dollars, avec une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord et dans la région EMEA.

La marge brute de Nike a diminué de 330 points de base pour atteindre 43,3 %

La marge brute de Nike a baissé de 330 points de base pour atteindre 43,3 %, principalement en raison de l'augmentation des promotions pour liquider les stocks, de l'évolution toujours défavorable des taux de change nets, de l'augmentation des coûts des produits et des frais de transport et de logistique, partiellement compensés par des actions stratégiques en matière de prix.

Le revenu net de Nike s'est élevé à 1,2 milliard de dollars

Le revenu net de Nike s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une baisse de 11 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,79 dollar, soit une baisse de 9 %.

Les stocks maîtrisés à nouveau

Les stocks de Nike s'élevaient à 8,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport à la période de l'année précédente, essentiellement en raison de l'augmentation des coûts des produits et des frais de transport.

La trésorerie Nike atteint 10,8 milliards de dollars

Les liquidités de Nike s'élevaient à 10,8 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 2,7 milliards de dollars par rapport à l'année dernière, les liquidités générées par les opérations ayant été plus que compensées par les rachats d'actions, les dividendes en espèces et les dépenses en capital.

Analyse technique de Nike

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Nike

Source : Tradingview

Analyse technique de l'action Nike

Sur les 12 derniers mois, l'action Nike est en baisse de 7,7 %. Le titre Nike a connu une année 2022 difficile en bourse, avec des marges sous pression du fait des coûts logistiques associés au surplus de stock, accumulé pour sécuriser ses approvisionnements en provenance d'une Chine intraitable sur le “zero covid”. Dans ce contexte, le titre Nike a touché son plus bas des 12 derniers mois en octobre 2022, en atteignant le support des 83 dollars (en rouge sur le graphique). Le titre Nike a publié cependant de beaux résultats en fin d'année 2022 en montrant une grande capacité à écouler ses stocks grâce notamment à de belles campagnes de promotion. Le titre Nike se retourne alors et progresse de +55 % entre le 30 septembre 2022 et le 1er février 2023, où il vient buter contre la résistance des 129 dollars (en violet sur le graphique). Le cours de l'action Nike s'est dès lors stabilisé entre le support de longue date des 103 dollars (en vert sur le graphique) et la résistance des 129 dollars.

La tendance de l'action Nike à court terme est plutôt négative avec une moyenne mobile à 50 jours (en jaune sur le graphique) sous le cours de bourse. La MACD est négative et au niveau de sa ligne de signal. Le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre avis sur l'action Nike

Avec une augmentation des stocks l'année dernière, Nike a été confronté à des problèmes de coûts, mais la croissance du chiffre d'affaires reste forte pour le Swoosh, ce qui rassure les investisseurs sur la forte demande des consommateurs pour ses produits, même si une grande partie du monde est confrontée à une inflation élevée et à la menace d'une récession.

Comme beaucoup de détaillants et de marques grand public, Nike a dû faire face à des problèmes de stocks au cours de l'année écoulée, commandant des produits supplémentaires en prévision de retards persistants dans la chaîne d'approvisionnement qui ne se sont pas matérialisés. Cependant, après plusieurs trimestres de promotions et d'autres efforts pour contrôler les niveaux de stocks, l'entreprise semble avoir repris le contrôle. Au troisième trimestre, les stocks de Nike ont augmenté de 16 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars, ce qui reflète essentiellement la croissance de 14 % du chiffre d'affaires pour atteindre 12,4 milliards de dollars, ce qui a largement dépassé les estimations qui tablaient sur 11,5 milliards de dollars.

En outre, Nike gagne des parts de marché sur ses concurrents. En effet, les deux rivaux les plus proches de Nike, Adidas et Under Armour, ont présenté des résultats stables ou en baisse ces dernières années, alors que Nike a continué à croître. Nike semble donc être une belle valeur à avoir en portefeuille pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer au Sportswear.

