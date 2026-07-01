Nike en hausse malgré le ralentissement en Chine, les investisseurs saluant les progrès réalisés dans le redressement de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations aux paragraphes 1 et 3; ajout des commentaires des analystes sur la réaction du marché aux paragraphes 8 et 9) par Savyata Mishra et Akriti Shah

L'action Nike NKE.N a progressé mercredi, les investisseurs évaluant les efforts déployés par le directeur général Elliott Hill pour relancer la croissance, même si la baisse persistante des ventes du géant des vêtements de sport en Chine et ses perspectives moroses continuent de tenir Wall Street en haleine. Bien que la société aitlégèrement dépassé mardi les estimations d’ concernant son chiffre d’affaires du quatrième trimestre, ses ventes en Chine ont chuté de 17 % et elle s’attend à ce que son chiffre d’affaires global continue de baisser au cours du premier semestre de l’exercice 2027, ce qui souligne le caractère inégal de sa reprise. L'action a progressé de 3 % mercredi après une volatilité en début de séance.

« Le redressement de Nike progresse lentement », a déclaré Cristina Fernandez, analyste chez Telsey Advisory Group, ajoutant que les tendances des ventes restaient faibles dans de nombreux secteurs de l’activité, tels que les vêtements de sport, ainsi que sur les marchés internationaux, et qu’elles ne devraient pas rebondir avant l’exercice 2028.

Nike peine à retrouver son élan après avoir perdu des parts de marché au profit de concurrents tels qu’Anta, Li Ning et Hoka. Le titre avait déjà chuté d’environ 35 % cette année.

LES MARGES GUIDENT UNE REPRISE EN DENTELÉE

Le directeur général de Nike, M. Hill, réoriente l’entreprise vers ses racines sportives haut de gamme, en privilégiant une gestion plus rigoureuse des stocks, davantage de ventes au prix plein et le rétablissement des relations tendues avec les grossistes, plutôt que la poursuite du chiffre d’affaires.

La marge brute trimestrielle de l’entreprise, hors avantage ponctuel de 986 millions de dollars lié à un allègement tarifaire, a reculé de 10 points de base en glissement annuel pour s’établir à 40,2 %. Elle prévoittoutefois une légère progression de sa marge brute au premier trimestre. « L’entreprise semble être sur la bonne voie à bien des égards et la légère correction observée aujourd’hui n’était pas vraiment justifiée », a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. « Le marché reconnaît que le trimestre de Nike comporte davantage de bonnes nouvelles que de mauvaises. » Pour autant, une partie des gains enregistrés mercredi tenait moins aux résultats de l’entreprise qu’à l’intervention d’« acheteurs avisés qui se sont positionnés aujourd’hui pour profiter de cette dynamique », a expliqué Thomas Hayes, président de Great Hill Capital. De nombreuses mauvaises nouvelles avaient déjà été prises en compte dans les cours, a-t-il ajouté.

Nike intensifie ses efforts d’innovation, avec plus d’une douzaine de lancements de chaussures prévus pour la seconde moitié de l’exercice fiscal en cours, même si M. Hill a averti qu’il faudrait du temps avant que cela ne se traduise par une croissance durable. L’entreprise a déclaré que le renforcement des actions marketing liées à la Coupe du monde , l’accélération du rythme des lancements de produits et le rebond de la demande dans le secteur du football après un ralentissement en avril témoignaient d’une dynamique en amélioration.

« Les segments des vêtements de sport et de la ligne Jordan Streetwear restent un frein et mettront du temps à se redresser, mais l’activité principale se stabilise », ont déclaré les analystes de Jefferies.

Le chiffre d’affaires du géant des vêtements de sport a reculé de 4 % au quatrième trimestre, à 10,97 milliards de dollars, et la société prévoit une baisse de son chiffre d’affairescomprise entre 1 et 5 % au premier semestre de l’exercice 2027.

LA FAIBLESSE DU MARCHÉ CHINOIS PERSISTE

Nike s'attend à ce que ses ventes en Chine restent sous pression, alors que la société travaille avec ses partenaires de distribution pour écouler les stocks excédentaires, a déclaré Matthew Friend, directeur financier sortant.

La Grande Chine, qui représente environ 15 % du chiffre d’affaires annuel de Nike, est son troisième marché en importance après l’Amérique du Nord et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Certains analystes ont toutefois indiqué qu’il existait des signes précurseurs montrant que les efforts de Nike pour redresser son activité dans la région commençaient à porter leurs fruits, comme en témoigne une baisse moins importante des ventes au quatrième trimestre par rapport aux prévisions initiales de la société, qui tablaient sur un recul d’environ 20 %.

« Nos inquiétudes concernant la baisse des ventes en Chine et dans le secteur des vêtements de sport sont compensées par une amélioration des marges », ont déclaré les analystes de Bank of America.